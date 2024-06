Winnaar Europe Play Offs troeft nummer 5 Champions Play Offs af: Gent pakt in Genk laatste Europese ticket

Na een seizoen vol teleurstellingen is ook de laatste wedstrijd van het seizoen uitgedraaid op een sisser voor de Limburgers. AA Gent breit na een lastig begin van 2024 wel een mooi einde aan het seizoen en pakte in de Cegeka Arena het laatste Europese ticket van het seizoen.

Een finale, een barrageduel... Hoe we het duel tussen Racing Genk en AA Gent moesten noemen had geen belang, wat er op het spel stond wel: het laatste Europese ticket. "Alles of niets", noemde Genk-trainer Domenico Olivieri het duel op voorhand.

© photonews

Mager niveau

Op het veld was daar echter lang niets van te merken want het werd eerder een niets-match. Beide ploegen brachten te weinig kwaliteit op de mat om de tegenstander uit verband te spelen en kansen te creëren. Het was wachten tot enkele minuten voor rust vooraleer we echte kansen mochten noteren.

Vlak voor rust toch nog gevaar

Het was het Genkse talent Konstantinos Karetsas die het stadion eerst deed opveren. De 16-jarige groeibriljant dribbelde Mitrovic gek en haalde dan uit met een listig balletje maar Roef kon het leer nog tegen de lat duwen. Aan de overkant kreeg Gandelman veel ruimte in de 16 om uit te halen maar een vuist van Vandevoordt kon de achterstand voor Genk voorkomen.

© photonews

Niet veel beterschap in de tweede helft die net zo stroef begon als een groot deel van de eerste was. De schotjes van Zeqiri en Gandelman zouden normaliter het vermelden niet waard zijn maar een doelman dwingen tot een redding (hoe makkelijk ook) was genoeg om in het verslag te komen.

Hjulsager poeiert Gent naar Europa

En dus werd het duidelijk dat een doelpunt eerder uit de lucht moest komen vallen. Dat besefte Hjulsager ook. De Deen profiteerde van de zee van ruimte tussen het middenveld en de verdediging van Genk om op te rukken en uiteindelijk de bal kurkdroog in de verste bovenhoek te trappen.

© photonews

Mager Genks slotoffensief

Olivieri reageerde meteen door met Tolu een extra spits in te brengen maar het bracht niet al te veel soelaas voor de zoekende Limburgers. Het was wachten op een echt slotoffensief van de thuisploeg maar Gent kwam zonder al te veel terug te plooien niet meer in de problemen.

© photonews

De kwalificatie voor de Champions Play Offs leverde uiteindelijk toch niets op voor Racing Genk dat nu definitief naast de Europese tickets grijpt. Gent was na de salonremise tussen Westerlo en Genk op de laatste speeldag van de reguliere competitie nog de pineut maar kan aan het einde van de rit wel lachen met een Conference League-ticket op zak.