"Niemand in België heeft zo'n talent lopen": jongeling krijgt héél veel lof van supporters

Geen Europees voetbal voor KRC Genk volgend seizoen. De barragewedstrijd werd in eigen huis met 0-1 verloren van KAA Gent. De supporters genoten echter wel van een van de absolute groeibriljanten.

De wedstrijd tussen KRC Genk en KAA Gent was niet meteen hoogstaand te noemen. Toch was er één speler waar de supporters tijdens de wedstrijd massaal over gingen spreken en dat was de piepjonge Karetsas.

Konstantinos Karetsas is nog steeds amper zestien jaar, maar maakte dit seizoen al heel wat indruk. Eerst bij de beloftenkern van Genk en ondertussen ook al bij de A-ploeg. Een grote toekomst lijkt op hem te wachten.

Veel lof voor zestienjarige Karetsas

Hij kon er wel niet voor zorgen dat de Limburgers alsnog een Europees ticket wisten af te dwingen, maar zorgde wel voor een aantal hoogstandjes tijdens de wedstrijd. En dat leverde ook heel wat positieve reacties op.

We gingen een keertje kijken op X wat er allemaal over Karetsas werd geschreven en de reacties waren unisono positief. De komende jaren zullen we dus zeker nog wel wat van hem mogen verwachten bij KRC Genk.

Niemand in België heeft een talent zoals Genk met Karetsas heeft 😮‍💨 #gnkgnt — Zijn we weer (@ZijnWW) June 2, 2024

Karetsas goeie voetjes voor een 16-jarige! #GnkGnt — Kris met K (@grabberke) June 2, 2024

Zeer jammer dat El Khannouss deze zomer vertrekt, maar wat heeft Genk met Karetsas een nieuw goudhaantje in de etalage staan. Flitsend, snel en zuiver. Van die jongen gaan we in België nog veel genieten. #gnkgnt — Dries Jacobs (@driesjacobs2) June 2, 2024