Stefan Mitrovic neemt sportieve revanche op KRC Genk: "Dit was gewoon extra brandstof voor ons team!"

Ondanks een neusbreuk was Stefan Mitrovic één van de sterkhouders bij KAA Gent tegen KRC Genk. Hij kon het echter niet nalaten om na de wedstrijd nog een sneer te geven naar de Limburgers.

Opluchting bij Stefan Mitrovic

“Voor de stabiliteit van AA Gent is dit een zeer belangrijke zege”, haalde Stefan Mitrovic opgelucht adem. “Dit is zo belangrijk voor de club, want door de komst van de nieuwe voorzitter vertoeven we nu toch in een overgangsfase. Tien keer op rij Europees voetbal halen is fantastisch."

Loftrompet voor Hein Vanhaezebrouck

Het kon niet anders of hij haalde ook de loftrompet boven voor Hein Vanhaezebrouck. "De coach benaderde deze wedstrijd als een finale. Ik was al lang onder de indruk van Hein: we wisten al een poosje dat hij de club zou verlaten, maar toch gaf hij alles tot de laatste snik” reageerde Mitrovic emotioneel na de wedstrijd.

Wraak op KRC Genk

“We wisten wat Genk op de slotspeeldag deed in Westerlo. Dat gaf ons extra motivatie. Genk kan nu misschien Westerlo even bellen om op vakantie een wedstrijdje te spelen”, sneerde de ervaren verdediger die de veelbesproken salonremise duidelijk nog niet was vergeten.

“Dit was gewoon extra brandstof voor ons team. Uiteraard mag je spreken van sportieve revanche. Ach, weet je: in voetbal kun je niet bedriegen, dat komt je altijd betaald te staan. Ik geef daarom altijd alles wat ik in me heb, want je wordt altijd beloond."