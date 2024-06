Wouter Vrancken heeft nog wat te zeggen over zijn vertrek bij KRC Genk

Wouter Vrancken is de nieuwe coach van KAA Gent. Toch vindt hij het jammer hoe hij moest vertrekken bij KRC Genk.

Wouter Vrancken werd vandaag voorgesteld bij KAA Gent als nieuwe trainer. Hij blikte wel nog even terug op zijn vertrek in Limburg, waar hij de drie laatste matchen niet meer kon coachen.

“Ik wil geen vergelijking maken met Genk. Er is heel veel gezegd en geschreven over mijn vertrek, ik zei er nog niets over. Bij deze. Ik ga niet met modder gooien”, citeert Het Nieuwsblad de kersverse trainer.

Vrancken had zijn afscheid bij KRC Genk duidelijk anders voorgesteld. “Ik had graag nog het seizoen uitgedaan maar dat is me niet gegund geweest. Ik wil hier op een fijne manier werken en daar moet de focus op liggen. We zijn snel tot een vergelijk gekomen.”

Ook al wil hij het niet met zoveel woorden zeggen, toch doet het iets met de coach. “Littekens hou ik er niet aan over. Als coach heb je sowieso een houdbaarheidsdatum maar het is altijd mooi om te vertrekken zoals Hein hier heeft gedaan en ik bij Mechelen.”

Uiteindelijk had het nog een vreemde situatie kunnen worden, toen Genk en Gent tegen elkaar moesten spelen voor het laatste Europese ticket.

“Natuurlijk ben ik blij dat we Europees zullen spelen. Ik heb die partij vanop afstand gekeken - ik zat in Spanje - met een neutrale blik. Het was wel een vreemd gevoel want ik werkte ook twee jaar met die jongens samen.”