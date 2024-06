📷 OFFICIEEL KAA Gent stelt nieuwe trainer en sportieve structuur voor: "Ik dacht wauw"

KAA Gent slaat voor volgend seizoen een nieuwe weg in. Er wordt een totaal nieuwe sportieve structuur voorgesteld.

Wouter Vrancken wordt de nieuwe hoofdcoach en Arnar Vidarsson neemt de rol van Manager Sports voor zijn rekening, zo laat KAA Gent weten op zijn officiële kanalen. KAA Gent zet daarnaast fors in op een verbeterde scouting. Met Wouter Vrancken (45) haalt KAA Gent een bekend gezicht in huis. Hij speelde van 2004 tot 2006 bij de Buffalo’s.

“In mijn carrière van 14 jaar als profvoetballer waren mijn twee seizoenen bij KAA Gent de mooiste, zowel op als naast het veld. Ik heb een schitterende tijd beleefd met jongens als Herpoel, Laybutt, Foley en Boussoufa. In die tijd ben ik ook verliefd geworden op de stad. Mijn vrouw en ik hebben lang getwijfeld om na mijn carrière hier te komen wonen. Ik ben dus heel blij om terug te zijn. Met heel veel goesting en enthousiasme ga ik er vol tegenaan”, vertelt Wouter Vrancken op de website van de club.

Assistenten

Samen met Wouter Vrancken heet KAA Gent ook zijn assistenten Kevin Van Dessel (T2) en Glenn Vanryckeghem (physical coach) welkom. “Wouter, Kevin en Glenn vormen al een team sinds hun tijd bij KV Mechelen. Dit betekent niét dat er afscheid genomen is van de staf die onder Hein Vanhaezebrouck werkte. De komende weken worden verschillende voorstellen verder besproken”, klinkt het bij de club.

Arnar Vidarsson (46) wordt dan weer de Manager Sports. "Toen ik dit voorstel kreeg, was mijn eerste reactie ‘wauw’. Ik werkte al voor deze topclub en dat ik dat vanaf nu in deze functie kan doen, maakt me heel blij en trots. Er ligt een grote uitdaging voor me klaar, maar ik ben super gemotiveerd. Ik kijk er ook erg naar uit om samen te werken binnen deze nieuwe structuur. Want dat is waar we de nadruk op willen leggen: sámen iets moois neerzetten bij deze prachtige club.”

Scouting

KAA Gent zet voortaan sterker in op scouting. Het scoutingsteam wordt daarvoor uitgebreid naar drie voltijdse medewerkers. De scouting wordt de kern van de inkomende en uitgaande transfers. Elke transfer zal gerealiseerd worden in overleg met alle betrokkenen binnen het sportieve departement. De consensus tussen alle partijen zal daarbij van cruciaal belang zijn.

Ook Gunther Schepens (51) blijft nauw betrokken. Gunther kent KAA Gent als zijn broekzak. Hij speelde er in totaal zeven seizoenen en was na zijn carrière actief in verschillende functies. Als technisch coördinator waakt hij mee over de interactie tussen jeugd, beloften, A-kern en scouting.