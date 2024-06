Oud-bondscoach ziet dat Hein Vanhaezebrouck nog een heel mooie toekomst kan hebben

KAA Gent heeft de laatste wedstrijd van dit seizoen in de Jupiler Pro League met 0-1 gewonnen op het veld van KRC Genk. Daardoor hebben de Buffalo's het laatste Europese ticket bemachtigd.

Eén geweldig doelpunt was voldoende voor KAA Gent om Europees voetbal te verzekeren. Coach Hein Vanhaezebrouck kon zo op een mooie manier afscheid nemen van de club.

"Voor Vanhaezebrouck is dit een mooi afscheid. We zullen hem missen. Als coach, bedoel ik dan, want hij zal nog wel genoeg aan het woord komen, aangezien hij zegt een jaar analist te zullen worden", vertelde René Vandereycken bij Het Nieuwsblad.

"Misschien horen we hem zelfs meer dan nu. Vanhaezebrouck is een van de betere Belgische coaches. Ik heb hem leren kennen toen we samen bij Play Sports zaten. Toen hadden we bij die analyses telkens onze eigen ideeën, maar die lagen niet ver uit mekaar", gaat hij verder.

De coach staat erom bekend dat hij voluit zijn mening durft te geven. "Vanhaezebrouck kan hard uit de hoek komen. Dat wordt vaak omschreven als eigenzinnig. Ik denk eerder dat hij erg overtuigd is van zijn filosofie."

Nu een jaartje pauze, en dan een stap hogerop? "Als hij het wil, kan hij na dat sabbatjaar zeker de stap naar het buitenland maken. Hij is daar bekwaam voor. Maar heeft hij ook die ambitie?", besluit Vandereycken.