Genk moet zich afvragen: hebben ze het op extrasportief gebied ook niet verpest dit seizoen?

KRC Genk eindigde het seizoen zonder Europees voetbal voor volgend seizoen. Er waren momenten waarop de Limburgers het beste voetbal van de Jupiler Pro League brachten, maar er waren ook momenten dat ze onherkenbaar waren. Daarnaast was er ook naast het veld veel commotie...

En die commotie heeft er waarschijnlijk ook veel mee te maken dat er onrust was in de bestuurskamer, maar ook in de kleedkamer. Het heeft dit seizoen te veel over extrasportieve zaken gegaan in de Cegeka Arena, waardoor de focus te weinig op het voetbal lag.

Maanden van gepalaver over één penaltyfase

Het begon allemaal met die penaltyfase in Anderlecht. Genk voelde zich - terecht - onrecht aangedaan nadat de strafschop niet hernomen mocht worden nadat er ook spelers van Anderlecht te vroeg in de zestien liepen. Wat erna volgde waren maanden van gepalaver over het wel of niet herspelen van de match.

De focus werd verlegd van het veld naar de groene tafel. Je kan zeggen dat zoiets geen invloed heeft op de spelers, maar dat is de waarheid geweld aan doen. In interviews na matchen kwam het onderwerp telkens weer ter sprake. En was het het waard als je in rekening brengt dat het over anderhalf punt ging?

Staking van Munoz

Dat gebeurde net voor Nieuwjaar en dan begon de hele wintermercato waar Wouter Vrancken daarna nog zoveel keer op zou terugkomen. Daniel Munoz ging zelfs in staking om zijn transfer af te dwingen. Joseph Paintsil wou Genk eerst niet verlaten en keerde daarna zijn kar volledig toen LA Galaxy kwam aankloppen. Met Gerardo Arteaga verdween ook de andere flankverdediger.

Genk strompelde door de competitie en kon vijf matchen op rij niet winnen. Het ging van plaats vier ineens naar zeven en de Champions' Play-offs leken op dat moment ver weg. Een opleving later sukkelden ze toch nog in de top zes op de laatste speeldag.

Salonremise en Vrancken-vuurpijl

En jawel, weer kwam er commotie. Deze keer na de salonremise tegen Westerlo. Op de persconferentie achteraf werd al duidelijk dat daar nog veel inkt zou over vloeien. En weer stonden ze in het centrum van de belangstelling voor de verkeerde redenen.

In die play-offs leek Wouter Vrancken dan toch het juiste recept gevonden te hebben door zijn tactiek om te werpen, maar... toen lekte 'out of the blue' uit dat Vrancken met Gent flirtte en het voor bekeken zou houden bij Genk. Klap op de vuurpijl, noemen ze zoiets.

Het kwaliteitsverlies na Nieuwjaar heeft er zeker mee te maken, maar deze kern van Genk was goed genoeg om Europees voetbal af te dwingen. Vergelijk maar eens met de kern van Cercle en Gent.

De Limburgers zullen zulke situaties toch moeten vermijden als ze weer willen meespelen voor de prijzen. Wat er naast het veld gebeurt, heeft ook altijd een impact op wat erop gebeurt.