KRC Genk maakt zich klaar om te cashen: "Kans op een vertrek is 99%"

KRC Genk staat voor een drukke transferzomer. De club zal zo goed als zeker heel wat gaan cashen op spits Tolu Arokodare.

KRC Genk eindigde dit seizoen op de derde plaats. Hoewel de ambities werden uitgesproken om kampioen te spelen, heerst er naast teleurstelling toch een gevoel van tevredenheid. Dimitri de Condé weet dat er een goede basis is gelegd voor volgend seizoen.

Toch zal Genk op de transfermarkt nog goed actief zijn, vooral op uitgaan vlak lijkt dit dan. Zo zijn er verschillende spelers die de club mogen verlaten. Over één speler bestaat er zo goed als geen twijfel meer.

"Ik schat de kans op een mogelijk vertrek van onze topschutter in op 99 procent", zegt de Condé bij Het Belang van Limburg over Tolu Arokodare. "Voor alle duidelijkheid: er lag nog geen enkel concreet bod op tafel."

"Maar er loopt enorm veel vraag binnen van makelaars, die als tussenpersoon willen fungeren. Uit ervaring zeg ik: ‘hij vertrekt’. Arokodare ligt heel goed in de markt en is ook klaar om een volgende stap te maken", gaat hij verder.

Zijn vervanger loopt al rond in de Cegeka Arena. "Met Hyeon-gyu Oh hebben we zijn opvolger al in huis, daar komt bij een vertrek van Tolu zeker nog iemand bij. Met Robin Mirisola van Jong Genk als derde spits. Hij is nog maar 18 en heeft een heel mooi profiel."

"Maakte op training ook een positieve indruk op coach Fink. Jammer genoeg had hij de jongste maanden pech met blessures, maar de verwachting is dat hij fit aan de voorbereiding mag beginnen", besluit de Condé.