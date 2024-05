OFFICIEEL: Yannick Ferrera en RWDM nemen beslissing over toekomst en kondigen meteen nog wat anders aan

Yannick Ferrera was de man die het hachje van RWDM moest redden in de play-downs. Er was een korte heropleving, maar in de laatste twee matchen liep het toch schromelijk mis.

Het gevolg was keihard: degradatie naar de Challenger Pro League was een feit. Door de degradatie was het ook een open vraag wat er met trainer Yannick Ferrera ging gebeuren. Er deed wel al een verhaal over een contractverlenging van twee jaar tussen RWDM en zijn coach de ronde. Dat blijkt effectief te kloppen.

RWDM kondigt immers aan dat Ferrera een contract getekend heeft tot 2026. Plus een optie voor een extra seizoen, mits de ploeg uit Sint-Jans-Molenbeek tegen dan opnieuw de promotie naar het hoogste niveau heeft afgedwongen. Zo is het ook meteen heel helder wat de doelstelling is en in welke tijdsspanne die bereikt moet worden.

Eigenaar John Textor onderstreept dat ook nog eens fijntjes. "We geloven dat Yannick het team in lijn zal brengen met een positieve geest om binnen twee jaar terug te keren naar de elite van het Belgische voetbal", zegt de Amerikaan. Er wordt dus een duidelijke termijn geplakt op de terugkeer naar de Jupiler Pro League.

"We hebben grote talenten en een geschiedenis van vechten en veerkracht", haalt Ferrera dan weer zelf aan. "Ik kijk nu vooruit, want we hebben een groot seizoen voor de boeg. Ik wil een goed gevoel terugbrengen bij onze spelers, onze gepassioneerde achterban en de Belgische voetbalwereld."