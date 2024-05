'RWDM haalt versterking bij Beerschot: medische proeven vandaag, ook duidelijkheid over trainer'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De transfermarkt draait op volle toeren. RWDM versterkt zich voor volgend seizoen met een speler van Beerschot.

RWDM degradeerde dit seizoen naar de Challenger Pro League. Het versterkt zich met een speler van Beerschot, dat de stap naar de Jupiler Pro League zet.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri nemen de Brusselaars doelman Bill Lathouwers van de kampioen van tweede klasse over. Hij zou vandaag al medische proeven afleggen.

Lathouwers was einde contract, de optie voor twee extra seizoenen werd niet gelicht door de club. Bij RWDM is ondertussen ook duidelijk wie trainer wordt.

Yannick Ferrera was einde contract. Dat zou automatisch verlengd worden als de club in de Jupiler Pro League bleef, maar dat was niet het geval.

Bij RWDM is een hele stoelendans aan de gang. Ook volgens Tavolieri zal Ferrera toch een nieuw contract tekenen, voor twee seizoenen.