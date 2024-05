Charles De Ketelaere is een alleenstaand geval bij de Rode Duivels

De opbouw naar het EK is begonnen voor de Rode Duivels. Charles De Ketelaere zal er daar ook bij zijn, maar is op dit moment nog niet aanwezig.

Het was vandaag de dag waarop de Rode Duivels verwacht werden aan het oefencomplex van de nationale ploeg in Tubeke. Zoals dat dan altijd gaat, arriveerde de ene international al in een meer blitse bolide dan de andere. Bij Het Nieuwsblad hebben ze het lijstje met Belgische geselecteerden goed bijgehouden.

Daaruit kan de krant ook concluderen dat Charles De Ketelaere zich nog niet gemeld heeft in Tubeke. Dat kan ook niet, want zijn succesvol seizoen bij Atalanta Bergamo zit er nog niet op. Met de Italiaanse club heeft De Ketelaere heel knap de Europa League gewonnen, maar het moet nog een inhaalwedstrijd afwerken.

De Ketelaere nog tegen Fiorentina

De enige wedstrijd in de Serie A die nog op het programma staat is Atalanta - Fiorentina. De Ketelaere krijgt die andere Italiaanse club die een Europese finale speelde dus nog over de vloer. Dat gebeurt zondagavond om 18u. CDK kan dus pas na dit weekend aansluiten bij de Rode Duivels. Hij is een alleenstaand geval.

Voor het overige heeft Domenico Tedesco wel alle spelers kunnen verwelkomen in Tubeke. Inclusief Arne Engels en Mandela Keita, die het voorlopig met de status van reservespeler moeten stellen. Nagenoeg iedereen op het appel, dat is mooi meegenomen. Zo kunnen de Belgen er snel invliegen in aanloop naar het EK.

Uitkijken naar oefenmatchen Rode Duivels

In de eerste plaats is het nu uitkijken naar de interlands tegen Montenegro en Luxemburg. Deze oefenmatchen moeten de Rode Duivels helemaal klaarstomen voor het EK.