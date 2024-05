Op deze manier is Beerschot er in geslaagd om kampioenenmaker Dirk Kuyt te houden

Dirk Kuyt en Beerschot gaan dus met mekaar door, nadat ze samen kampioen werden in de Challenger Pro League. Er was een bepaald proces nodig om tot dat besluit te komen.

Vanuit het standpunt van de club is het logisch dat het door wilde met de coach die de titel pakte, al kon Kuyt ook wel voortwerken op wat Andreas Wieland had neergezet. Desalniettemin is het een mooi verhaal dat nu verder gaat. Kuyt vertelde in Gazet van Antwerpen onder meer dat Beerschot wel creatief zal moeten blijven.

Desondanks is het zo dat de Nederlander wel een aantal wensen had die ingewilligd moesten worden. "Er moest duidelijkheid komen over de technische staf, de medische staf, het directieniveau, de spelerskern, maar ook de trainingsfaciliteiten. Ze gingen over de hele lijn akkoord en we hebben dat stapje per stapje uitgetekend."

Vertrouwen tussen Beerschot en Kuyt

Het is goed dat ze over al die facetten de puntjes op de i gezet hebben. Beerschot gelooft nu nog harder voor Dirk Kuyt en het omgekeerde geldt ook. "Die oefening heeft ook het vertrouwen in elkaar versterkt. Het plan voor de toekomst ligt er nu", durft Kuyt toch met enig optimisme de blik vooruit richten naar het avontuur in de JPL.

Nochtans is het lang niet het geval dat iedereen bij Beerschot aan boord zal blijven, al zeker niet in de entourage. Toch is Kuyt blijkbaar één en ander verzekerd over de continuïteit bij bestuur en spelers.