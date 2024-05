Dirk Kuyt zegt wat er van transfers mogelijk zal zijn bij Beerschot

Dirk Kuyt blijft volgend seizoen aan boord bij Beerschot. Het is uitkijken welke spelers deel blijven uitmaken van het team.

Dirk Kuyt sloot een overeenkomst met de eigenaar van Beerschot om trainer te blijven. Nu is het uitkijken met welke spelerskern de club in de Jupiler Pro League zal aantreden. “We zitten rond de tafel met vijf jongens die we graag willen verlengen”, zegt de trainer aan Het Nieuwsblad.

“Derrick Tshimanga, Davor Matijas, Marco Weymans en de huurlingen Dean Huiberts en D’Margio Wright-Phillips. Ook met de andere jongens die een aflopend contract hebben, staan we nog in contact.”

Kuyt stelde zijn voorwaarden bij United World. Hij wilde budget om versterkingen te halen. “We hebben intussen een duidelijk budget gekregen. Hoeveel dat is? De concurrentie leest mee. Het lijkt me verstandiger om dat stil te houden.”

Toch loopt de emmer zeker niet over. “We zullen opnieuw creatief en vindingrijk moeten zijn, maar de kans bestaat dat we deze zomer ook transfersommen zullen betalen voor nieuwe spelers.”

De bedoeling is om elke positie dubbel te bezetten. “Twee seizoenen geleden zaten de spelers door hun beste krachten heen op het moment dat de play-offs begonnen.”

De ambities zijn duidelijk. “In eerste instantie het behoud. Maar Beerschot is ook een slapende reus. De supporters hebben ons vorig jaar naar het kampioenschap geschreeuwd en schreeuwden de voorbije weken om duidelijkheid. Als we elke week voor een vol huis kunnen spelen, dan is er volgens mij wel wat mogelijk. We moeten niet alleen maar denken aan overleven.”