Nieuwe klap voor ex-Anderlecht-talent dat hard zal aankomen: hij rekende op EK-selectie

De soap rond Mile Svilar kent u intussen wel. De doelman van AS Roma stelde zich beschikbaar voor de Rode Duivels, maar omdat hij al eens opgeroepen was voor Servië en dus al zijn keuze van nationaliteit maakte, mocht hij niet meer geselecteerd worden. Nu roept ook Servië hem niet op.

Daar had Svilar wel op gerekend nu hij eindelijk titularis is geworden bij de Romeinse topclub. Hij moest heel lang op zijn kans wachten, maar kon de concurrentiestrijd met Rui Patricio dan toch winnen.

Net op tijd voor een EK-selectie met Servië? Daar hadden ze er immers alles aan gedaan om zijn mogelijke selectie voor België tegen te houden. En ze hadden gelijk qua reglement. Maar nu zit hij ook niet in de definitieve EK-selectie van het geboorteland van vader Ratko.

In 2017, op 18-jarige leeftijd, maakte Svilar een opmerkelijke overstap naar Benfica, een van de topclubs in Portugal. Zijn debuut voor Benfica was historisch; hij werd de jongste doelman ooit in de Champions League toen hij op 18 jaar en 52 dagen oud speelde tegen Manchester United.

Ondanks een ongelukkig moment in die wedstrijd, waarbij hij een doelpunt toestond door de bal in zijn eigen doel te dragen, toonde hij veerkracht en potentieel.

Svilar wordt al lang gezien als één van de grootste doelmannentalenten, maar mocht dat nooit tonen. Nochtans was José Mourinho gek van hem. Zien we hem ooit op het internationale toneel? Die vraag begint zich steeds meer op te dringen.