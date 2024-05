Nu naar Antwerp of elders? Of nog blijven? Gaëtan Coucke beraadt zich en heeft prachtige woorden voor KV Mechelen

Gaëtan Coucke is dit seizoen een doorgaans betrouwbaar sluitstuk gebleken bij KV Mechelen. Het is nu de vraag of zijn periode bij geelrood eindigt na vier seizoenen.

De algemene verwachting is dat dit inderdaad het geval zal zijn. "Ik denk dat er nog een hele kleine kans is dat ik ga blijven", weet Gaëtan Coucke onder meer aan ons te vertellen. "Zeg nooit nooit. Iedereen weet dat mijn contract afloopt. We zien wel." Een overstap naar een andere club uit het Antwerpse behoort misschien tot de mogelijkheden.

In het verleden deed het gerucht al eens de ronde dat Coucke een potentiële vervanger zou kunnen zijn van Jean Butez, als die op de Bosuil vertrekt. Al is het niet duidelijk hoe verregaand die interesse van Antwerp in de KVM-doelman is. Hij houdt zelf de lippen op mekaar. "Over andere concrete opties ga ik nu nog niet uitwijden."

Coucke speelde sterkste seizoen voor KV Mechelen

In elk geval heeft Coucke op zijn 25ste al bewezen dat hij op JPL-niveau uit het goede hout gesneden is. "Ik heb een mooi seizoen gehad. Mijn sterkste seizoen bij KV." Zijn jaren in Mechelen gaat hij sowieso koesteren. "Dit is een super club. Ik heb er weinig woorden voor. Ik ben heel fier om KV Mechelen-speler geweest te zijn."

En ook mooi dat hij tijdig terugkeerde uit blessure om de laatste competitiematch tegen Standard te kunnen spelen. En zo toch kon afzwaaien bij de supporters, als dit dan het afscheid was. "Ja, het is mooi dat ik een 'afscheid' voor eigen publiek heb kunnen meemaken. Daar hoop je op. Dat was een leuk moment."