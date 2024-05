Club Brugge pakt na het behalen van de titel nog uit met uitstekend nieuws waar het fier mee kan pronken

Het goede nieuws stopt maar niet bij Club Brugge. De titel is binnen en de toekomst oogt mooi. Ook dat laatste valt niet te ontkennen.

Blauw-zwart kondigt fier aan dat Club NXT bekroond is tot de beste jeugdopleiding van België. De jeugdacademie van Club Brugge staat helemaal bovenaan op de ranking van de jeugdlicentie van de Pro League. Club behaalde liefst 96% van de maximale score en dat zorgt voor grote tevredenheid bij de kampioen.

Vooral omdat het twee jaar geleden nog op de tweede plaats kampeerde met een grote achterstand op de koploper. Er wordt dus gesproken over een inhaalbeweging. Volgens de Bruggelingen is Club NXT een uitstekend voorbeeld van hoe de juiste focus en toewijding impact kan hebben op de ontwikkeling van jonge voetballers.

© photonews

Uiteraard is het ook de bedoeling van een goed werkende jeugdacademie dat het leidt tot doorstroming van jeugdproducten in de eerste ploeg. In die optiek vallen vooral Maxim De Cuyper, Jorne Spileers en Kyriani Sabbe op. Vier Brugse jongeren maakten dit seizoen dan weer hun debuut als prof in de Challenger Pro League.

Voorts halen ze bij Club ook plezier uit het feit dat sommige ex-jeugdspelers nu in Europese topcompetities spelen.