Dortmund knettergek door finale in de Champions League

Borussia Dortmund speelt zaterdag de finale van de Champions League. Dat de finale leeft, is een stevig understatement te noemen.

De finale van de Champions League spelen, het is in Dortmund een ongelofelijke mijlpaal. Borussia wil dan ook iedereen bij het feest betrekken.

Alle 519 personeelsleden van de club zijn uitgenodigd op de finale, gaande van de kuisvrouw tot de koks en buschauffeur. Ook alle stewards en kaartjesknippers gaan mee naar de finale.

De club heeft ook alle trainers, managers en vrijwilligers van de jeugdploegen mee naar Londen. De club zocht voor al hun medewerkers de nodige chartervluchten bij elkaar.

Ook ex-trainers Jürgen Klopp en Ottmar Hitzfeld zijn uitgenodigd. Hitzfeld won de finale van 1997 tegen Juventus, Klopp verloor in 2013 van Bayern München.

De interesse voor de finale is gigantisch. Dortmund kreeg 400.000 aanvragen voor tickets voor de finale, terwijl beide ploegen er slechts 18.982 ter beschikking hebben. Ter vergelijking: Real Madrid kreeg 62.000 aanvragen.

“Mijn hart bloedt”, zegt commercieel directeur Carsten Cramer in de Duitse pers. “Als 400.000 fans Borussia Dortmund willen komen aanmoedigen in Londen, dan besef je wat deze club betekent voor zoveel mensen. Het spijt ons dat we hen niet allemaal kunnen helpen. Ik krijg e-mails en brieven van ontgoochelde supporters. Ik geef ze één voor één antwoord.”