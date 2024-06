Real Madrid wint met Courtois voor de 15e keer in haar geschiedenis de Champions League, Dortmund zal zich gemiste kansen nog lang beklagen

Real Madrid heeft de Champions League gewonnen! Los Blancos wonnen met 0-2 van Borussia Dortmund, dat een zeer stugge tegenstander bleek te zijn.

De grootste wedstrijd van het jaar voor velen stond op het programma zaterdag. Borussia Dortmund en Real Madrid namen het tegen elkaar op in de Champions League-finale. Thibaut Courtois stond in de basis bij Real Madrid, bij Dortmund startte Reus op de bank.

De wedstrijd begon aangenaam, met twee ploegen die duidelijk wilden voetballen. Toch was het verrassend genoeg Dortmund dat de allergrootste kansen kreeg.

Rond het kwartier trapte Brandt van zeer dichtbij naast. Zo'n zeven minuten later komt Adeyemi plots oog in oog met Courtois. Hij kapt de doelman uit, maar tikt de bal te ver voor zich uit waardoor hij niet meer in een leeg doel kan afwerken.

© photonews

Nog ietsje later was het Füllkrug die op de paal trapte. Nog voor het halfuur kon Adeyemi al voor de vierde héél grote kans zorgen bij Dortmund. Hij kreeg een diepe bal en liep zijn verdediger eraf, maar Courtois pakte uit met een geweldige save.

Real Madrid kwam iets scherper uit de kleedkamers. Kroos kon kort na rust een heerlijke vrije trap knallen, maar Kobel haalde het leer uit de winkelhaak.

© photonews

Het bleef spannend bij iedere aanval, langs beide kanten. Real Madrid kwam steeds meer en meer in de wedstrijd, zonder dat Dortmund echt wegzakte.

Na 74 minuten spelen was toch Real Madrid dat op voorsprong kwam. Kroos schilderde een hoekschop op het hoofd van Cavajal die in doel verlengde.

Iets minder dan tien minuten voor het einde kon Vinicius Jr. er 0-2 van maken. Hij kwam na een goede pass van Bellingham oog in oog te staan met Kobel en miste niet. Nadien ging hij uitdagend voor de Dortmund-fans vieren.

Kort voor het einde scoorde Füllkrug de aansluitingstreffer, maar die werd afgekeurd voor offside. Met een 0-2 eindstand won Real Madrid voor de 15e keer de Champions League in haar geschiedenis.

Brandon Morren & Manuel Gonzalez