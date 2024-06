Masterclass Courtois zorgt voor heel veel kritiek op Tedesco: "Boemerang op komst"

Het understatement van de week? Dat is dat Thibaut Courtois een goede wedstrijd speelde tegen Borussia Dortmund. Voor de tweede keer in zijn carrière wint hij de Champions League met de Koninklijke en voor de tweede keer was hij daarbij zelf van groot belang.

Bondscoach Domenico Tedesco had Thibaut Courtois in zijn voorselectie van veertig spelers opgenomen, maar uiteindelijk gaat de doelman niet mee naar het EK in Duitsland omdat hij niet helemaal klaar zou zijn volgens de bondscoach.

Uiteraard is een goede wedstrijd keepen niet hetzelfde als een maand op topniveau presteren en de kans dat Courtois rust nodig heeft na een seizoen met heel veel revalidaties is vrij groot. Maar de prestatie tegen Dortmund doet wel wenkbrauwen fronsen.

Heel veel druk op Koen Casteels en Domenico Tedesco

Zo'n speler moet toch altijd mee? Koen Casteels lijkt de nummer één te worden op het EK en zal onder grote druk staan, want er zal altijd een vergelijking met Thibaut Courtois gemaakt worden. Zeker na de CL-finale.

Ook op X regent het reacties van mensen uit België, maar ook van ver daarbuiten, over hoe slecht Domenico Tedesco uit het hele verhaal kan komen. "Hij moet gewoon sorry zeggen", klinkt het onder meer in de reacties.

Tedesco bidt reeds elke avond dat Casteels op het EK een aanvaardbaar toernooi speelt. Indien niet komt de hele situatie met Courtois als een boemerang in zijn gezicht terug. — Steven Lemmens (@lemmenssteven1) June 1, 2024

tedesco moet gewoon sorry zeggen tegen courtois idc — 🇧🇮 (@5kane5) June 1, 2024

The craziest thing about that football game for me is that I remembered Courtois isn’t in the Belgium squad. — Ethan (@nahteethan01) June 1, 2024

Bel elkaar morgen aub 🙏 pic.twitter.com/RB71UltxZa — Sam Kerkhofs (@samkerkhofs) June 1, 2024

Al zijn er ook mensen die van mening zijn dat het beter is om de zaak nu te laten rusten en te focussen op de spelers en doelmannen die er wél zijn:

Oui le mot choisit est peut-être pas le bon mais le fond est le même. Courtois a déclaré forfait et a maintenu son choix malgré que le coach soit venu le voir. Donc oui Tedesco sait très bien qui est le gardien qui a joué hier. Il est temps d'être derrière les GK qui sont présent — Caymoua (@Omaes1070) June 2, 2024