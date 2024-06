🎥 Bizarre reden voor veldbestorming in Champions League-finale? Zware boete, maar ook jackpot mogelijk

De Champions League begon met een zeer gekke situatie. In de eerste minuten waren er liefst drie mannen die het veld bestormden. Het leverde bijzondere beelden op, al is ondertussen ook al geweten waarom het was.

Aster Nzeyimana zag het met lede ogen aan wat er in de eerste minuten gebeurde. "Dit heb ik nog nooit gezien. Niet één, twee, maar drie veldbestormers of streakers in de eerste minuut van een voetbalwedstrijd. Ongezien."

"Het zijn de belangrijkste momenten voor 22 spelers, maar toch beslissen een paar onverlaten dat ze de show willen stelen. Het is niet te geloven. Voor hen is het nu hopelijk einde wedstrijd, want het zijn - excuseer dat ik het zeg - debielen."

© photonews

Maar misschien dat de drie veldbestormers niet eens zo dom zijn, want mogelijk houden ze aan hun actie heel wat geld over. Een influencer zou volgens diverse bronnen gekozen hebben om de match op die manier te verstoren.

Here’s your other pitch invader @iSlimfit A Russian blogger, Mellstroy offered £300,000 to anyone who ran on the pitch during the Champions League final with his name on their shirt. #UCLfinal pic.twitter.com/a7enedrwbT — Ojora Babatunde (@ojbsports) June 1, 2024

Iedereen die op het veld zou lopen met een shirt aan van hemzelf, zou op 300.000 euro mogen rekenen in de eindafrekening. Rest de vraag of daarmee het stadionverbod en de eventuele boete(s) minder pijnlijk zijn geworden.

Of de drie uiteindelijk ook zullen uitbetaald worden? Dat zal de komende weken moeten blijken, maar ze zijn alvast wel in beeld geweest op de sociale media en zullen kunnen worden geïdentificeerd - zoveel is duidelijk.