De rivaal helpen of vol voor de vierde plaats gaan? Andries Ulderink is duidelijk over Antwerpse ambities

Union gaat morgen op bezoek bij Antwerp om weer een grote stap te zetten richting de landstitel. Antwerp kan Club Brugge helpen door de Brusselaars punten af te snoepen. Als het aan Andries Ulderink ligt, zal Antwerp vol voor de drie punten gaan.

Club Brugge heeft de hulp van Antwerp nodig om over Union te springen in het klassement. Als The Great Old punten afsnoept van Union, kan Club over de Brusselaars springen in het klassement. Andries Ulderink, de coach van Antwerp, wil alleszins vol voor dat resultaat gaan. "Er staat veel op het spel en wij hebben hoe dan ook een resultaat nodig. Enerzijds om definitieve zekerheid te hebben over de vijfde plaats. Anderzijds om eventueel nog kans te maken op plek nummer vier" aldus de Nederlander op de persconferentie vrijdag.

Als Antwerp punten kan afpakken van Union, loopt het wel het risico dat het de week erna de tegenstander is van rivaal Club Brugge tijdens hun eventuele kampioenenwedstrijd. Een scenario waar niet alle supporters van het stamnummer één naar uitkijken. Maar daar heeft Ulderink dus geen boodschap aan.

Wat met Alderweireld?

De wedstrijd van zaterdag staat voor een groot deel ook in het teken van de afscheidnemende Toby Alderweireld. "Hij zal hoe dan ook niet aan de wedstrijd beginnen. Hoeveel minuten hij uiteindelijk zal maken, zien we zaterdag wel", gaf de Nederlander aan.

De dijbeenblessure van de Antwerpse aanvoerder is nog niet helemaal geheeld, en dus werden bepaalde risico's genomen om komend weekend te kunnen spelen. "Vooral in het gevolgde traject. Alderweireld heeft bepaalde stappen overgeslagen om zaterdag minuten te kunnen maken", vertelde Ulderink.

Moest Antwerp de vijfde plaats kunnen veiligstellen, speelt het op 29 mei tegen Charleroi met als inzet het laatste Europese ticket. Voor die wedstrijd heeft Alderweireld nog twee extra weken. Tenzij Antwerp nog vierde wordt natuurlijk. Dan moet het in de laatste twee partijen wel zes op zes pakken tegen Union en Club Brugge, en hopen dat Anderlecht nul op zes pakt tegen datzelfde Club en Genk.