"Met zo'n enkel speelt niemand": zit seizoen van Hans Vanaken erop?

De laatste weken zijn er aardig wat zorgen rond Hans Vanaken. Hij sukkelt met de enkel en werd enkele keren vervangen, iets wat anders nooit gebeurt.

Het was een vreemd zicht toen Hans Vanaken in deze play-offs naar de kant gehaald werd door Nicky Hayen. De kapitein van Club Brugge sukkelt met een enkelblessure, het gevolg van een tackle van Charles Vanhoutte.

En ondertussen werd Vanaken al vier keer vervangen in deze play-offs. De aanvoerder van blauwzwart vraagt er zelf niet om, het is een beslissing die genomen wordt in overleg tussen Nicky Hayen en de sportieve staf van Club Brugge.

“Met zo’n enkel speelt iemand anders niet”, valt er te horen bij specialisten, zo schrijft Het Laatste Nieuws. Maar Hans Vanaken gaat wel door, mede dankzij zijn hoge pijngrens, en daar heeft hij ook zijn redenen voor.

Hij wou de Croky Cup winnen, hoopt nog voluit ook op de dubbel, maar er speelt nog iets anders mee. In de entourage van de speler is te horen dat Vanaken op 6 en 9 juni met de Rode Duivels wil meespelen.

En dus moet de enkel ook nog tot dan standhouden. Na de slotspeeldag kan hij nog een goede week rust nemen, al ligt dat natuurlijk niet in de aard van het beestje. Ook nu traint hij verder, ondanks de toestand van zijn enkel.