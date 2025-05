Marc Wilmots maakt bij terugkeer naar Standard vergelijking met de Rode Duivels: "Hier hetzelfde als bij nationale team"

Marc Wilmots is terug bij Standard en brengt aan de Boorden van de Maas ervaring als coach én als sportief directeur met zich mee. In België linken we zijn naam uiteraard vooral aan zijn periode als bondscoach van de Rode Duivels.

Er is volgens Wilmots wel degelijk een parallel te trekken tussen zijn beginperiode als bondscoach van de Rode Duivels en de huidige situatie van Standard. "Op een gegeven moment keek niemand meer naar het nationale team. Hier bij Standard is het hetzelfde, maar we waren zoiets nooit gewend. Standard was altijd een dominante ploeg waar geen vragen over gesteld moesten worden."

"Ik herkende mijn club niet meer en vandaar dat ik begrjip dat mensen gefrustreerd zijn, net zoals ik ook ben", verwoordt hij zijn gevoel bij de huidige situatie van de Rouches. Zijn overstap komt er ondanks dat Wilmots er perfect mee kon leven als hij nooit meer in een club aan de slag ging. "Op 56-jarige leeftijd wilde ik van het leven genieten. Ik werkte al twee jaar bij de televisie en ik vond het leuk,"

Luik is een stad die ik liefheb en die durft dingen te veranderen"

De ironie ontgaat Wilmots niet dat het makkelijker is om als analist te zeggen hoe anderen het moeten doen dan zelf de handschoen op te nemen. Wilmots voelt nog de wil om actief te zijn en de schouders ergens onder te zetten. Dat heeft hij in Luik al op een andere manier gedaan. "Ik heb twee jaar in onroerend goed in Luik gewerkt", onthult de oud-international.

"Ik heb geïnvesteerd in de stad, omdat het een stad is die ik liefheb en die durft dingen te veranderen." Wilmots heeft onder andere aandacht gehad voor het openbaar vervoer in Luik. "Mensen klagen over de werkzaamheden, maar als er niets gebeurt, klagen mensen ook." Zoiets kan misschien ook wel betrekking hebben op Standard.

Wilmots teruggekeerd voor 'project' bij Standard

Wilmots is dus toch teruggekeerd naar het voetbal. "Ik hou van het spel, het is mijn passie om talenten te ontdekken. Werken in een groep bevalt me. Ik heb geen contract getekend voor een bepaalde duur, ik heb een vast contract getekend. Ik ben niet teruggekomen om rijk te worden, maar omdat er een project is om aan te werken en een stadion om nieuw leven in te blazen."