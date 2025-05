Vital Borkelmans haalt zwaar uit: "Ik ben heel kwaad op Cercle Brugge"

Dit weekend spelen Cercle Brugge en Patro Eisden de heenwedstrijd in de barrages om een ticket voor 1A. Vital Borkelmans zal de tweestrijd goed volgen.

Patro Eisden Maasmechelen of Cercle Brugge, slechts één van de twee ploegen zal volgend seizoen in de Jupiler Pro League spelen. De verliezen is volgend jaar actief in de Challenger Pro League.

Voor Vital Borkelmans is het een speciale tweestrijd, hij speelde nog bij beide clubs. Hij ziet uiteraard liever beide clubs in 1A, al zou het voor Patro uiteraard nog iets specialer zijn na al het harde werk van de afgelopen jaren.

"Ik zou het ze gunnen en ze verdienen het ook, maar het is jammer dat het ten koste van Cercle zou gebeuren", stelt Borkelmans bij Het Nieuwsblad. Maar echt gelukkig is hij niet met een van zijn ex-clubs.

"Ook al ben ik heel kwaad op Cercle. Waarom gooiden ze een goede trainer met visie zoals Muslic buiten? Onbegrijpelijk, want ze eindigden vierde met hem. Er was geen enkele fatsoenlijke reden om hem te ontslaan", gaat hij verder.

"Maar dat zie je overal in België. Het beleid en het management bij veel clubs is echt een ramp. Vier trainers op één seizoen, dat kan toch niet? In België moet je als trainer overal zijn ontslagen om in aanmerking te komen voor een club", besluit Borkelmans.