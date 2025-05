Officieel: KAA Gent bindt succescoach langer aan zich

Thomas Matton heeft zijn contract bij KAA Gent verlengd. Matton coachte Jong Gent afgelopen seizoen naar de titel in Eerste Nationale. Hij mag nu de Oost-Vlaamse beloften leiden tijdens hun eerste seizoen in de Challenger Pro League.

Thomas Matton is sinds dit seizoen aan de slag als hoofdtrainer bij Jong Gent. Daarvoor was hij al een seizoen assistent bij de beloften van KAA Gent. Dit seizoen speelde Jong Gent kampioen in Eerste Nationale, wat hen de promotie richting de Challenger Pro League opleverde.

Daardoor was Matton gegeerd wild. Eerder kon u al lezen dat Club NXT aan de mouw van Matton trok. Maar de Buffalo's zijn er dus in geslaagd om het contract van hun succescoach te verlengen tot 2027.

Matton, 39, is een jeugdproduct van Club Brugge. Hij speelde voor OH Leuven, Zulte Waregem, KV Kortrijk en KAA Gent. Bij de Buffalo's begon hij na zijn carrière meteen als (jeugd)trainer.

Jong Gent speelt volgend seizoen voor de allereerste keer in de Challenger Pro League. Benieuwd of ze onder leiding van Matton, een rustig debuut zullen beleven in het professioneel voetbal.