Antwerp-trainer Ulderink glashelder over rol Alderweireld tegen Union (en Charleroi) en heeft droomscenario in gedachten

Wat een verhaal zou het zijn als Toby Alderweireld Antwerp nog kan helpen dit seizoen. Tegen Union misschien en mogelijk ook nog in de barrage tegen Charleroi.

Andries Ulderink had er geen probleem mee dat de persoon van Toby Alderweireld zo prominent naar voren kwam tijdens zijn persconferentie. Tegelijkertijd is de Nederlandse coach er om alles in zijn perspectief te plaatsen. "Toby verdient alle aandacht. Wat hij betekend heeft voor Antwerp en de Jupiler Pro League is enorm, maar niet alles mag in het teken staan van zijn afscheid", zei hij volgens Gazet van Antwerpen.

Ulderink onderstreept dat hij er niet alleen voor staat met die visie. "Zo denkt Toby er ook over. Het klinkt een beetje tegenstrijdig, maar zo is het wel. Want we gaan hem nog kunnen gebruiken." Dan denkt Ulderink al iets verder dan dit weekend. "Een eventueel barrageduel tegen Charleroi volgt pas op 29 mei. Tegen dan kan Toby nog meer van waarde zijn."

Seizoen al een rollercoaster voor Antwerp

Dat kan enorm belangrijk worden, want Antwerp heeft al van bij het begin van het seizoen Europees voetbal als doel gesteld. Sindsdien is het al een serieuze rollercoaster geweest, maar het zou mooi zijn als aan het eind van die rit het doel behaald kan worden. Net zoals het team een doelstelling heeft, heeft Alderweireld ook een persoonlijk doel.

Het is begrijpelijk dat hij dolgraag in actie wil komen tegen Union, maar de 36-jarige verdediger mag ook het totale plaatje niet uit het oog verliezen. "Het doel is wel dat hij fit uit die wedstrijd komt en niet geblesseerd het veld verlaat, al is dat risico er natuurlijk altijd." Wat dat betreft maakt Ulderink zich geen illusies: het is gewoon duimen dat het dijbeen van Toby het houdt als hij op het veld komt.

Alderweireld als matchwinnaar het droomscenario

Ulderink heeft wel een droomscenario in gedachten voor zaterdagavond. "Het mooiste zou zijn dat het 1-1 staat, waarna Toby invalt en hij ons de drie punten schenkt. (lacht) Al is zijn selectie – na zo’n blessure – een succes op zich."