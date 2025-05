Cercle Brugge-coach Bernd Storck hakt knoop door en laat Hannes Van der Bruggen thuis: "Dat kan ik niet maken"

Cercle Brugge speelt de barrages voor een ticket in 1A tegen Patro Eisden Maasmechelen. De Vereniging kan niet rekenen op een belangrijke speler.

Cercle Brugge staat zondag voor een heel belangrijke wedstrijd. De Vereniging speelt dan de heenwedstrijd van de barrages tegen Patro Eisden Maasmechelen, op het veld van de Limburgers.

De week nadien volgt de terugwedstrijd op het veld van Cercle. Het zal een strijd worden om een ticket voor de Jupiler Pro League. Het is simpel: de winnaar van het tweeluik speelt volgend seizoen in 1A, de verliezer in de Challenger Pro League.

Coach Bernd Storck die deze week werd aangesteld heeft al zware knopen moeten doorhakken. Zo stuurde hij al spelers op vakantie die het team op dit moment niet van waarde kunnen zijn volgens hem.

"Ze speelden nog nooit en kunnen ons nu niet helpen. Dat legde ik ze ook uit", zegt hij bij Het Nieuwsblad. “Ik kan dat niet maken t.o.v. de andere jongens. Je bent er de hele tijd of niet."

Verder is het opvallend dat Hannes Van der Bruggen er niet bij zal zijn. Hij staat op het punt om voor de tweede keer vader te worden en wil uiteraard bij de geboorte van zijn kindje zijn. Na de bevalling zou hij nog wel willen komen op eigen houtje, maar dat wil Storck niet.

"Ik begrijp Van der Bruggen en respecteer zijn keuze. Voor hem primeert zijn gezin nu, maar ik moet het voetbal en het belang van Cercle nu op de eerste plaats zetten", besluit de Duitser