Na een eerste basisplaats in anderhalf jaar: Doelman van Dender snakt naar meer

Guillaume Dietsch mocht afgelopen weekend nog eens opdraven. Hij speelde mee in de 5-0 zege van Dender tegen Oud-Heverlee Leuven. Na een moeilijk seizoen kreeg de Fransman dan toch zijn kans.

Guillaume Dietsch is een voormalig doelman van Seraing. Deze zomer kwam hij over van het Franse Metz, de moederclub van Seraing. Dit seizoen stond hij echter in de schaduw van de Nederlander Michael Verrips.

Verrips speelde bij Dender bijna alle wedstrijden, waardoor Dietsch geduldig op zijn kans moest blijven wachten. Die kans kwam er afgelopen weekend. De Fransman van 24 was zeer blij dat hij eindelijk zijn kans kon grijpen. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Voor Dietsch was het een eerste wedstrijd op het Belgische hoogste niveau sinds zijn degradatie met Seraing twee seizoenen geleden. Voor Metz mocht hij vorig seizoen één keer invallen in de Franse Ligue 1.

Dietsch heeft nog een contract bij Dender voor volgend seizoen. Maar of hij ook volgend seizoen nog bij de kadavers speelt, is nog maar de vraag. Hij wil graag meer wedstrijden spelen, en het is niet zeker dat die mogelijkheid er is bij Dender.

Dender speelt nog twee wedstrijden in de Europe playoffs. Komende zaterdag spelen ze op het veld van Standard. Volgende week sluiten ze hun seizoen af met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen.