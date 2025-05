Club Brugge-trainer Nicky Hayen verwijst naar het verleden én naar Eredivisie: "Ik ken een paar mensen bij Antwerp, ja"

Nicky Hayen steekt niet onder stoelen of banken dat hij wel connecties heeft met Antwerp. Of hij die zal gebruiken, laat hij open. Puntenverlies van Union bij Antwerp zou alvast zeer welkom zijn voor Club Brugge.

Nicky Hayen moest deze namiddag eens grijnzen tijdens zijn persbabbel, toen één van de aanwezige journalisten vroeg of ze deze week bij Club iets anders gedaan hebben. "Je kent het antwoord al, hé", maakt Hayen duidelijk dat hij hetzelfde patroon als anders gevolgd heeft. "Wij moeten nog altijd achtervolgen. We hebben altijd wedstrijd per wedstrijd aangepakt, dat is deze week niet anders geweest."

Er was wel een vrije dag om van te genieten, maar voorts ligt de focus volledig op de clash met Anderlecht. "Het is opnieuw een belangrijke wedstrijd die we moeten winnen, willen we nog kans maken op de titel. Dat is de belangrijkste vereiste voor ons." Club zal zondagmiddag wel al het resultaat kennen dat Union zaterdagavond neerzet op de Bosuil.

Club heeft sportieve plicht gedaan

In theorie zou Hayen wel enkele personen bij Antwerp kunnen prikkelen. "Ik ken wel een aantal mensen bij Antwerp, ja." Heeft hij al een lijntje uitgegooid? "Euh, nog niet. Ik zal bekijken of ik dat ga doen, maar er zijn ook spelers die daar mensen kennen. Wat twee jaar geleden gebeurd is, is,ook nog eens in de pers verschenen. Twee jaar geleden hebben wij onze sportieve plicht gedaan uit bij Union."

Hayen rekent erop dat de ingesteldheid van een speler altijd is om een wedstrijd te proberen winnen. Tegelijkertijd beseft hij dat het na dit weekend voorbij kan zijn. "Als beide ploegen hun wedstrijd winnen, dan zal het uitgesteld worden tot volgende week. Druk kan iets raar doen met een mens, je hebt daar in Nederland een heel mooi voorbeeld van gezien."

Club Brugge blijft druk zetten op Union

De coach van Club Brugge is bereid om zijn figuurlijke hoed af te doen voor Union, indien de Brusselaars foutloos blijven. "Als Union al die wedstrijden winnend tot een einde brengt, is dat gewoon fantastisch gedaan. Maar wij blijven geloven en we zullen zien of het effect heeft op hen of niet."