Met of zonder Vanaken tegen Anderlecht? Hayen bespreekt de blessure van de Gouden Schoen

Zal Hans Vanaken fit geraken voor de wedstrijd van komende zondag tegen Anderlecht? De problemen die de Gouden Schoen aan zijn enkel heeft, domineren al een paar dagen het nieuws.

Op de persconferentie van vrijdag durfde Club-coach Nicky Hayen zich nog niet uit te spreken over de eventuele deelname van Vanaken aan de cruciale wedstrijd op het veld van Anderlecht. "Enkel Talbi zal de rest van het seizoen missen. De rest van de spelers met kwaaltjes, zoals Ferran Jùtgla en Hans Vanaken, proberen we klaar te stomen voor komende zondag", aldus Hayen.

Nog altijd geen absolute zekerheid dat de Club-aanvoerder zal kunnen spelen tegen Anderlecht, al lijkt Hayen toch aan te geven dat hij wel rekent op Vanaken: "Iedereen weet wat voor een doorbijter Vanaken is. Als hij kan spelen, zal hij spelen. Of dat nu met ons is of bij de nationale ploeg. Om de blessure echt te doen helen, heeft hij gewoon rust nodig. Helaas is dat de komende tien dagen nog niet aan de orde."

Club is bezig aan een mooie reeks

Club heeft dit seizoen al vier keer gewonnen van Anderlecht en probeert dat zondag een vijfde keer op rij te doen. De laatste nederlaag van Club op het veld van de rivaal is al meer dan vier jaar geleden. Toen werd het 2-1 na doelpunten van Lang, Nmecha en Sambi-Lokonga. Sindsdien heeft Blauw-Zwart al zeven verplaatsingen naar Anderlecht gemaakt zonder nederlaag. Van de laatste vier tripjes richting Lotto Park, wonnen de Bruggelingen er drie.

Toch zal het geen makkelijke wedstrijd worden, aldus Nicky Hayen: "Die reeksjes willen niet zeggen dat we automatisch gaan winnen. Je start altijd een wedstrijd zonder voorsprong. Het is niet omdat Anderlecht in een mindere periode zit, dat ze over zich heen zullen laten lopen."

Ook het nakende afscheid van Jan Vertonghen gaat volgens Hayen een rol spelen: "Dat gaat ongetwijfeld voor een andere dynamiek zorgen in het stadion. Daar moeten we op voorbereid zijn. Enkel dan kunnen we ervoor zorgen dat we drie belangrijke punten meenemen naar Brugge."

En zo is het nog altijd in het duister tasten of we Hans Vanaken aan de aftrap zullen zien komende zondag. Een definitief antwoord zal vermoedelijk pas tegen zondag omstreeks 12u30 zijn.