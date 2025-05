Dender voert belangrijke verandering door met oog op volgend seizoen waar fans (en andere JPL-clubs) heel blij mee zijn

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

FCV Dender kende een verrassend sterk seizoen in de Jupiler Pro League. De club verraste vriend en vijand met zijn prestaties, en ook naast het veld blijft het niet stil: Dender pakt nu uit met een opvallende verandering.

FCV Dender verraste dit seizoen iedereen in de Jupiler Pro League. Voor het seizoen werd gedacht dat de promovendus grote kans maakte om opnieuw naar de Challenger Pro League te zakken.

Al snel werd duidelijk dat de ploeg uit Denderleeuw de criticasters op zijn plek zou zetten. Dender deed het verrassend goed en wist zich uiteindelijk te verzekeren van een plaats in de Europe Play-offs.

Twee speeldagen voor het einde van de competitie staat Dender op de vierde plaats in de play-offs. Daarmee overtreffen ze de verwachtingen van buitenaf.

De club deelde onlangs mee dat het een belangrijke verandering zal doorvoeren. Zo werd er besloten om de lichtmasten te vervangen. "Deze week zijn we gestart met de installatie van gloednieuwe ledverlichting in ons Dender Football Complex", meldt de club op haar website.

"Een upgrade waar we trots op zijn, met oog op de toekomst én de beleving van onze supporters", klinkt het nog. Dit seizoen ging het licht een paar keer uit in het stadion tijdens wedstrijden, wat erg ongemakkelijk was.