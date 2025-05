Besnik Hasi geeft bestuur nu al héél goeie tip: "Dat is het grootste werk dat hier op de plank ligt"

Na de pijnlijke nederlaag tegen Union en het mislopen van de beker, wil Besnik Hasi met Anderlecht nog één keer het juiste signaal geven aan zijn groep, zijn club én zijn publiek. Zondag wacht Club Brugge, een geladen affiche, zeker nu het protest tegen voorzitter Wouter Vandenhaute in de lucht hang

Na de zwakke vertoning tegen Union was de trainer zichtbaar gefrustreerd. “Ik dacht dat we vrijer zouden kunnen voetballen, minder druk… Maar het tegendeel was waar. We waren gewoon minder. De manier waarop we verloren, daar was ik echt kwaad om. Wat wij lieten zien, dat was niet Anderlecht-waardig.”

De hoop leeft dat de verloren bekerfinale tegen Club Brugge wél voor revanchegevoelens zorgt. “Dat zou toch de minimumvereiste moeten zijn", aldus Hasi. “Als we onszelf serieus nemen, dan moeten we opstaan. We zullen heel veel van onszelf moeten vragen om iets recht te zetten.”

Volgens Hasi is de titelstrijd geen gespreksonderwerp binnen de spelersgroep. De focus ligt elders: in de intensiteit, op training en straks op het veld. “De trainingen waren agressiever, intensiever. We weten wat er fout liep in die finale, wat we beter moeten doen. Deze week zag ik beterschap. Maar of het genoeg zal zijn, moeten we zondag tonen.”

Over het aangekondigde supportersprotest tegen voorzitter Wouter Vandenhaute blijft Hasi genuanceerd. “Ik hoop natuurlijk dat ze ons steunen, maar ik begrijp hen ook. Ze verwachten een topclub. En wij hebben kwaliteiten genoeg, maar tonen dat te weinig. Club Brugge heeft een sterk team en Champions League-ervaring. Wij hebben kwaliteit, maar het grote verschil zit in mentaliteit. Dat is het echte werk.”

Met nog één thuiswedstrijd te gaan, tegen de aartsrivaal nota bene, ligt de lat hoog. “De reactie moet komen. Niet alleen omwille van Club, niet alleen voor het klassement, maar voor onszelf. Voor alles wat deze club hoort te zijn.”