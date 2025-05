Beerschot-publiekslieveling Ryan Sanusi getuigt over lange lijdensweg die hij moest afleggen en hoe die juist is gegaan

Beerschot moet na de degradatie bepalen welke weg het nu zal inslaan. Als Ryan Sanusi zou bijtekenen, zou het publiek dat alvast toejuichen.

De 33-jarige middenvelder is nog altijd een publiekslieveling bij Beerschot, maar moest na een operatie in november lang revalideren. Liefst zeven maanden blessureleed was zijn deel van de pech. Zijn zware knieblessure had hij immers opgelopen in oktober, in een wedstrijd tegen KV Kortrijk. Voetbalkrant had met hem een gesprek over zijn herstelperiode.

"Da's heel moeilijk, hé", geeft hij eerlijk toe dat het niet eenvoudig was om op mentaal vlak overeind te blijven. "Als voetballer wil je natuurlijk op het veld staan en niet de hele tijd in de gym vertoeven om krachtoefeningen te doen. Dat was nu eenmaal waar ik door moest om terug fit te worden", kon Sanusi niet aan de realiteit ontsnappen. "Ik ben blij dat ik nu een fitte speler."

Sanusi heeft wel degelijk getwijfeld

Dat wil niet zeggen dat er geen aarzelingen zijn geweest tijdens die hele herstelperiode. "Ja, je vraagt je absoluut wel eens af of het nog goed gaat komen. Die twijfel steekt wel eens de kop op. Twijfelen is een deel van de revalidatie. Ik moet zeggen dat ik niet heel veel setbacks heb gehad. Al bij al is dat nog relatief goed meegevallen."

Sanusi maakte in de extra tijd van de laatste match van het seizoen zijn comeback. Hij zag hoe Beerschot die match nota bene via stilstaande fases deed kantelen. "Daar steekt toch wel wat tijd in. Dit seizoen hebben we veel geoefend op hoekschoppen. Het resultaat was er niet echt naar, maar in de laatste wedstrijd van het seizoen hebben we zo toch twee keer kunnen scoren."

Stilstaande fases moeten weer kracht worden bij Beerschot

"Op dat gebied was het wel een mooie manier om het seizoen te beëindigen", is Sanusi blij met die positieve afsluiter. "Of dat kan overslaan naar volgend seizoen? Ja, ja, dat is wel de bedoeling." Nu ook hopen dat hij en Beerschot een akkoord vinden voor een nieuw contract.