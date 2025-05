De héél grote spijt bij Anderlecht: "We waren simpelweg veel beter geweest"

Zondagmiddag krijgt Jan Vertonghen een passend afscheid op het veld van het Lotto Park. Voor aanvang van de topper tegen Club Brugge wordt de Belgische recordinternational gehuldigd. Na de laatste speeldag in Genk stopt Vertonghen definitief met voetballen.

Het lichaam wil niet meer, zo zei hij zelf. Voor Besnik Hasi, zijn huidige coach bij Anderlecht, is het moment emotioneel, maar vooral een kans om stil te staan bij wat paars-wit dit seizoen gemist heeft.

"Jan heeft deze week grotendeels meegetraind", vertelde Hasi vrijdag. "Of hij zondag effectief zal starten, beslissen we na de laatste training. Dat moeten we gewoon bekijken op het moment zelf. Maar die beelden die ik nu heb van Jan, dat zijn dezelfde als voordien: een topspeler, maar ook een uitzonderlijk mens."

Sinds hij als T1 aan de slag ging, kreeg Hasi het niet makkelijk met de vele blessures en afwezigen. Het gemis van Vertonghen weegt zwaar in dat verhaal. "Ik heb nu van dichtbij gezien wat Anderlecht dit seizoen heeft gemist. Zijn kwaliteit, maar ook zijn persoonlijkheid op het veld. Met hem erbij had deze ploeg simpelweg beter gepresteerd."

Vooral de jonge spelers hebben geleden onder zijn afwezigheid. "Simic zou veel verder gestaan hebben met een Jan naast zich", stelt Hasi onomwonden. "Natuurlijk heeft Carlo stappen gezet, dat wil ik niet ontkennen. Maar een heel seizoen spelen naast Vertonghen - dat is zoals Alderweireld met Vanden Bosch bij Antwerp. Onbetaalbare ervaring."

De impact van Vertonghen valt niet zomaar in cijfers te vatten. "Heel de play-offs met Jan in de ploeg, dat zou ons veel makkelijker en beter gemaakt hebben. Dat voel je aan alles. Hij tilt zijn omgeving op, met woorden, maar vooral met zijn aanwezigheid, zijn rust, zijn visie. Zulke leiders heb je niet op elke straathoek."