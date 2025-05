Dit is waarom Charleroi nog heel goed moet opletten tegen KV Mechelen, ondanks zekerheid over barrage Europees voetbal

Een week na de gekke wedstrijd tegen Westerlo (4-3 zege) reist Charleroi af naar KV Mechelen. De Zebra's zijn zeker van het spelen van de Europese barragewedstrijd tegen de vijfde van de Europe Play-offs, maar ze willen vooral hun goede dynamiek behouden.

Een epische overwinning in het Mambourg en zekerheid over de eerste plaats in de Europe Play-offs: Charleroi heeft enkele euforische dagen beleefd afgelopen weekend. "We hebben een mooie week gehad. Iedereen is blij om deze finale te spelen", bevestigt Rik De Mil tijdens een persconferentie volgens La Dernière Heure.

De spelers kregen vier welverdiende rustdagen na een moeilijke wedstrijd afgelopen zaterdag. Maar er is geen sprake van verslapping: "We zijn opnieuw gefocust. Onze grootste uitdaging is om deze winnaarsmentaliteit te behouden."

In afwachting van de barrage is er een positieve dynamiek die moet worden onderhouden, en dat begint morgen op het veld van KV Mechelen: "Dit moet dienen als voorbereiding voor de Europese barrage, want er zijn veel gelijkenissen tussen Mechelen en Antwerp. En ik ken Fred Vanderbiest. Hij zal er alles aan doen om zijn team te motiveren. Spelers zoals Hairemans zullen graag in schoonheid willen eindigen voor eigen publiek voor hun vertrek."

Omgaan met gele kaarten

Daan Heymans zal niet beschikbaar zijn voor deze uitwedstrijd, hij is geschorst. Adem Zorgane en Mardochée Nzita zitten elk nog één gele kaart verwijderd van een schorsing. Een element waar rekening mee gehouden moet worden met het oog op de barrage.

"We zullen volgende week tegen OH Leuven geen risico's nemen, maar hier is dat geen vraag. We zullen er alles aan doen om deze wedstrijd te winnen", bevestigt De Mil, die waarschijnlijk weer kan rekenen op Isaac Mbenza, terug na een blessure.