Antwerp-fans hinken op twee gedachten voor match tegen Union: "Naar het titelfeestje van Club Brugge... een nachtmerrie!

Zaterdag speelt Antwerp zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen, en dat tegen titelpretendent Union. Maar in de tribunes van de Bosuil leeft vooral één grote vrees: dat Club Brugge kampioen wordt.

Niet alleen omdat de Bruggelingen concurrenten zijn, maar omdat Antwerp een week later zélf naar Jan Breydel moet mogelijks om Club's titelfeest mee te maken.

De rivaliteit tussen Antwerp en Club Brugge gaat ver terug, tot een beruchte wedstrijd in 1908 waarbij Antwerp-spelers na afloop met stenen werden bekogeld. Zelfs nu, 117 jaar later, zijn de wonden nog niet geheeld. De grimmige geschiedenis blijft hangen bij de fans, die liever alles zien gebeuren dan blauw-zwart dat de trofee omhoog steekt.

Dominik Van Landeghem, voorzitter van de Antwerp-supportersfederatie FASC, vat het gevoel kernachtig samen: “We hinken op twee gedachten. Natuurlijk willen we sportief eindigen en Toby een waardig afscheid geven. Maar het idee dat wij volgende week aanwezig moeten zijn op een Club-feest... dat is voor velen een nachtmerrie", klinkt het in GvA.

Antwerp heeft sportieve redenen om voluit te gaan tegen Union, maar bij veel fans klinkt een stilzwijgende hoop dat een overwinning misschien niet nodig is. Een nederlaag zou betekenen dat Club zélf moet winnen tegen Antwerp op de slotspeeldag, iets wat een extra bittere smaak zou geven aan het scenario.

Toch wil Van Landeghem geen twijfel laten bestaan over de sportieve integriteit van zijn club: “We spelen onze eigen wedstrijd, niet die van een ander.” Union is bovendien niet bepaald geliefd op de Bosuil. Dit seizoen kregen ze er al twee stevige tikken: een 2-0 in de competitie en een 5-1 in de beker.