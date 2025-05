Kent u hem nog? Ex-middenvelder van KAA Gent en Antwerp behaalt titel in Australië

Louis Verstraete heeft de titel gepakt in Australië A-League. Met zijn Nieuw-Zeelandse club Auckland won hij de reguliere competitie en zo mag hij de zogenoemde Premiers' Plate op zijn palmares schrijven.

Louis Verstraete verliet in september van vorig jaar SK Beveren voor het Nieuw-Zeelandse Auckland FC. Dat is een nieuwe club, die voor het eerst deelnam aan de A-league. Een straffe prestatie was het dus dat ze meteen de reguliere competitie als eerste afsloten.

Door de leidersplaats die Auckland afdwong, zijn ze in de eerste ronde van de playoffs vrij. Dat vertelde de middenvelder aan Sporza. Die playoffs worden met zes ploegen afgewerkt. Op die manier wordt de uiteindelijke kampioen verkozen.

Het jeugdproduct van AA Gent, die later bij Antwerp, KV Oostende en (Waasland-)Beveren speelde, is bezig aan zijn eerste seizoen in het buitenland. Sinds zijn komst is hij een vaste waarde op het middenveld. In 23 wedstrijden kwam hij tweemaal tot scoren.

Verstraete speelde in België meer dan 70 wedstrijden op het hoogste niveau. Daarnaast werkte hij ook een vijftigtal partijen af in de Challenger Pro League.

Morgen werkt Verstraete met Auckland de heenwedstrijd van de halve finales af tegen Melbourne Victory. De terugwedstrijd staat gepland op zaterdag 24 mei.