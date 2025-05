Antwerp reageert op haatberichten en komt met duidelijke en krachtige boodschap over hoge abonnementsprijzen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er heerst onvrede bij supporters van Antwerp. Door de hoge abonnementsprijzen lopen de emoties duidelijk hoog op.

Antwerp heeft zijn abonnementsprijzen voor volgend seizoen bekendgemaakt. De verspreide informatie is duidelijk niet naar de zin van bepaalde fans. Met een minimumprijs van 400 euro voor een abonnement blijft Antwerp de duurste club van het land. Dan is het niet onlogisch dat supporters de vergelijking maken met andere (top)clubs.

Antwerp maakt in een officiële verklaring wel duidelijk dat het voltallige bestuur achter de vastgelegde prijzen staat. "De club wil nogmaals benadrukken, zoals ook aangegeven op de persconferentie en tijdens de gesprekken met de supportersverenigingen, dat de oefening met betrekking tot de abonnementsprijzen gedaan is door het volledige managementteam en ondersteund wordt door de Raad van Bestuur."

Antwerp veroordeelt haatberichten

Dat wekt blijkbaar emotionele reacties los die te ver gaan en bepaalde personen in het vizier nemen. "Dat niet iedereen het eens is met de uitkomst van deze complexe oefening kunnen we begrijpen. Haatberichten op sociale media en persoonlijke bedreigingen richting individuele personen gaan een brug te ver en kunnen niet worden getolereerd."

Antwerp rekent wel op de enthousiaste steun van de eigen aanhang in de thuiswedstrijd van zaterdagavond tegen Union, dat bij winst een enorm grote stap naar de titel kan zetten. "Graag willen we oproepen om morgen, in de belangrijke thuiswedstrijd tegen Union, opnieuw op een positieve manier achter het team te gaan staan", klinkt het.

Huldiging van Toby Alderweireld

"Het sportieve belang is groot en met de huldiging van Toby Alderweireld staat een unieke gebeurtenis op de planning." Op die manier gaat de vergelijking enigszins op met KAA Gent, waar de laatste thuismatch draait om het afscheid aan Sven Kums en zo ook supportersprotest vermoedelijk in de kiem gesmoord wordt.