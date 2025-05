Verrassend einde voor sommige spelers bij KV Mechelen: "Het is geen fanfarematch he"

KV Mechelen speelt zondag zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen Charleroi. Er wordt afscheid genomen van enkele spelers.

Er zijn een paar spelers die hun laatste wedstrijd voor KV Mechelen zullen spelen dit weekend. Dan gaat het voornamelijk over Geoffrey Hairemans, Daam Foulon en Jules Van Cleemput. De eerste twee trekken naar Antwerp.

Van Cleemput hangt zijn voetbalschoenen op 27-jarige leeftijd aan de haak omwille van aanhoudende blessures. Van hem wordt officieel afscheid genomen, voor de andere twee organiseert de club zelf niets. de fans wel voor Hairemans.

Coach Fred Vanderbiest liet vrijdag op zijn persconferentie verstaan dat Foulon na zijn blessure weer selecteerbaar is. Het blijft echter afwachten of hij ook effectief minuten zal maken. Vanderbiest wil in ieder geval geen risico's nemen, ook al staat er niet echt iets op het spel.

"Dat we er alles aan doen om Daam nog minuten te gunnen in zijn laatste thuismatch? Op zich speelt dat niet mee. Om te spelen moet je fit zijn. We gaan niet zomaar iets doen, hoe spijtig dat ook is", stelt hij bij Gazet van Antwerpen.

"Maar het is geen fanfarematch, hé. Als je het bekijkt als een galamatch, kan je een patat krijgen hoor. Als je dan 0-3 op uwen tetter krijgt, moet je maar eens aan die tienduizend supporters vragen of het een galamatch was", besluit Vanderbiest.