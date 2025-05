De plaatsjes worden héél duur: Club Brugge heeft slecht nieuws voor laatkomers

Ook volgend seizoen kan Club Brugge rekenen op haar trouwe supporterslegioen. Alle 24.000 abonnementen zijn nu al verkocht. Voor het eerst kwam daar zelfs geen losse verkoop aan te pas, zo meldt Sporza.

Terwijl Club Brugge nog in een hevige titelstrijd verkeert met Union, is het ook al bezig met komend seizoen. Alle abonnementen voor de jaargang 2025-2026 zijn alvast de deur uit.

Normaal gezien zou vandaag pas de vrije verkoop starten, maar er is geen enkel abonnement meer beschikbaar. Alle geïnteresseerden zijn er aan voor de moeite. Losse tickets zijn per wedstrijd nog wel verkrijgbaar, maar abonnementen worden niet meer verkocht.

Blauw-Zwart zal zo voor het achtste opeenvolgende seizoen al haar thuiswedstrijden voor een vol huis afwerken. Althans, in de Jupiler Pro League. Voor de Europese wedstrijden is de mini-abonnementen verkoop nog niet van start gegaan.

Club Brugge speelt komende zondag op het veld van rivaal Anderlecht. Het moet hopen dat Union een dag eerder punten laat liggen op het veld van Antwerp. Als Union zes op zes pakt, met volgende week nog een wedstrijd tegen KAA Gent, is het altijd kampioen.

Club speelt haar laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Antwerp. Zo speelt The Great Old in de laatste weken van het kampioenschap nog een cruciale rol als scherprechter. Ook voor die wedstrijd zal het blauw-zwarte legioen weer op post zijn.