Aan bepaalde stellingen over de titelstrijd heeft Club Brugge echt geen boodschap: Nicky Hayen zet de puntjes op de i

De laatste loodjes komen eraan voor Club Brugge en Nicky Hayen in de titelstrijd. Er zijn bepaalde stellingen of vragen in verband met de titelstrijd die zij misschien toch anders zien dan de buitenwereld.

Nicky Hayen benadrukt op zijn persbabbel dat Club Brugge een beter doelsaldo zal hebben dan vorig seizoen, als het nog 6 op 6 pakt. Zelfs dan is de titel geen zekerheid. Club komt dit weekend na Union in actie. Hier en daar wordt geopperd dat dat wel een voordeel of een nadeel kan zijn. "Eerlijk gezegd speel je twee speeldagen voor het einde best op hetzelfde moment", vindt Hayen.

Hij haalt een hypothetisch scenario boven. "Stel dat beide wedstrijden op hetzelfde moment starten en wij hebben het geluk om na vijf minuten op voorsprong te komen bij Anderlecht. Dat geeft toch een andere dimensie aan de andere wedstrijd. Het kan ook anders zijn: dat wij achter komen en Union net iets meer relaxed kan spelen. Het heeft altijd effect op de andere wedstrijd, wat op dit moment niet het geval is."

Club Brugge zal resultaat van Union kennen

Club Brugge zal inderdaad het resultaat van Union al kennen. "Halen zij geen drie punten, dan geeft dat misschien de extra motivatie. Winnen zij, dan moeten wij dezelfde focus houden als in Genk en ook deze wedstrijd winnend afsluiten." Een andere populaire stelling: als Union wint op de Bosuil, is het kampioenschap beslist.

Weinigen zien Union het op de laatste speeldag nog uit handen geven tegen Gent. Hayen wil zoiets zeker niet gezegd hebben. "Je moet blijven geloven tot het mathematisch afgelopen is. Dat hebben we ook altijd gedaan. Dat zie je in onze wedstrijden. Het andere heb je ook niet in eigen hand. Daar moet je geen energie en tijd in steken, want dat is alleen maar tijd die je verliest om in je eigen ploeg te steken."

Altijd een verdiende kampioen

De trainer van Club Brugge is ook duidelijk over wie de titel het meest zou verdienen. "Diegene die op het einde op de eerste plaats eindigt, hè. Tot een paar weken geleden zou je gezegd hebben dat Genk de verdiende kampioen zou zijn. Na zo'n geweldige play-offs zou je zeggen: het is Union. Als je ons volledige seizoen ziet, zijn wij ook een verdiende winnaar. Wie het ook wordt, het zal altijd verdiend zijn."