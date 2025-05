Besnik Hasi geeft duidelijke boodschap af aan bestuur, dat beslissing moet nemen: "Ik heb niet de tijd gehad"

Twee wedstrijden. Meer heeft Besnik Hasi niet meer op de teller als hoofdcoach van Anderlecht — althans, volgens zijn huidige contract. Maar de Kosovaarse coach maakt zich daar niet druk om. "Ik begin niet aan mijn carrière. Ik weet hoe het gaat in het voetbal", zegt hij gelaten maar duidelijk.

Van wat we horen wil Olivier Renard graag door met Hasi, maar hij is niet de enige die beslist. "Die gesprekken met het bestuur komen wel, zoals afgesproken, na de laatste wedstrijd. Dat hebben we zo al besproken bij de start."

De Brusselaars hebben intussen niet veel meer om voor te spelen, al kunnen ze Club Brugge zondag wel een hak zetten. "We hebben de vierde plaats vast en het is nog niet gedaan. Er zijn enkele jongens die duidelijke progressie hebben gemaakt", merkt hij op. "Dendoncker bijvoorbeeld, al kan hij nog beter. Simic is gegroeid. Thorgan heeft stappen gezet. Yari, op één mindere match na, zat ook goed in de flow."

"Ik heb niet de tijd gehad om grote dingen te doen", zegt Hasi eerlijk. "Toen ik overnam, zat de ploeg mentaal in een moeilijke periode. Die switch maken in volle play-offs is niet evident. Maar de jongens hebben keihard gewerkt. We hebben als ploeg vooruitgang geboekt. Alleen weet ik niet of dat genoeg is." Het werk bleek zwaarder dan verwacht. "Van buitenaf zie je het allemaal eenvoudiger."

Toch wil hij blijven. Zonder twijfel. "Ik wil altijd hier blijven. De eigen jeugd is momenteel belangrijker dan ooit. Ook omdat het financieel niet eenvoudig is om klaar gestoomde spelers te halen waarmee je meteen voor de titel kan gaan. Natuurlijk wil ik daar deel van uitmaken. Zo'n uitdaging maakt het voor mij net boeiend."

Hasi heeft ook een duidelijke visie op hoe de ploeg verder moet worden opgebouwd. "In een club als Anderlecht heb je persoonlijkheden nodig op de centrale posities. Colin is zo iemand. Mats Rits, die geeft echt alles voor de ploeg. En ook De Cat toont in zijn spel persoonlijkheid. Daar spreken we over met het bestuur. Ik doe mijn werk en zeg wat ik denk."