Karim Belhocine binnenkort terug bij een van zijn voormalige clubs? Ex-werkgever zit nu zonder hoofdtrainer

Karim Belhocine is erin geslaagd is om Francs Borains in de Challenger Pro League te houden. Een prima prestatie na twee jaar inactiviteit als coach. Toch heeft hij besloten om te vertrekken bij de club uit de Borinage.

Toen hij in november bij Francs Borains kwam, stond de club in de onderste regionen van het klassement met slechts zeven punten: "Ik ben opgelucht, want ik heb altijd de angst gehad om met een club te degraderen als trainer. Dat had ik al bij Kortrijk. Dat was wat me elke ochtend motiveerde. Deze periode bij Francs Borains zal een zeer belangrijk moment blijven in mijn trainerscarrière", legt hij uit aan de krant Le Soir.

Een angst die ook zijn keuze om te vertrekken heeft gemotiveerd? "De club wilde mij houden, maar ik heb zelf de beslissing genomen om te vertrekken. En dat is absoluut niet om financiële redenen of een gebrek aan ambitie van de directie, zoals sommigen opperen. Ik had mijn contract vervuld en ik wilde gewoon in goede verstandhouding vertrekken".

In het duister over wat volgt

Na twee jaar inactiviteit als coach, heeft Karim Belhocine zich in ieder geval positief laten opmerken tijdens zijn passage bij Francs Borains. Zal hij opnieuw zo lang wachten voordat hij ergens anders aan de slag gaat? Volgens onze informatie is zijn naam genoemd bij Kortrijk, dat pas degradeerde naar de Challenger Pro League en zonder club zit sinds het vertrek van Bernd Storck, zonder dat er op dit moment van concrete vooruitgang kan worden gesproken.

De Frans-Algerijnse coach ontkent dat hij Francs Borains heeft verlaten om elders meteen te tekenen, of dat nu bij Kortrijk is of bij een andere club: "Ik begrijp dat ze bij Francs Borains moeite hebben om dat te geloven, maar ik kan je verzekeren dat ik momenteel niet weet wat ik volgend seizoen zal doen".

Ergens in de Pro League terechtkomen? Hij sluit het alvast niet uit: "Dat moet je aan de eventueel geïnteresseerde clubs vragen, niet aan mij. Natuurlijk heb ik weer zin in om aan de slag te gaan, maar niet alles hangt van mij af".