Club Brugge haalt succesrecept opnieuw boven: maatregel wordt simpelweg herhaald voor nieuwe clash tegen Anderlecht

Bij de vorige ontmoeting bij Anderlecht had het het beoogde effect. Club Brugge gaat dus niet van aanpak veranderen met een volgend duel tegen paars-wit in het vooruitzicht.

De laatste keer dat beide topclubs elkaar troffen, was uiteraard in de finale van de Beker van België. Die dateert van nog net geen twee weken geleden. In de buurt van het stadion bleef het helaas niet rustig, maar op sportief gebied was het wel een hoogtepunt voor Club Brugge. Jutgla miste nog een vroege kans maar Vermant maakte later het verschil.

De aansluitingstreffer van Vazquez kwam te laat, waardoor Club Brugge de beker in de lucht kon steken. Een prijs valt dit weekend nog niet te rapen, maar bij Club Brugge hopen ze in de play-offs op een even succesvolle verplaatsing naar Brussel voor een partij tegen Anderlecht. Deze keer is niet het Koning Boudewijnstadion maar het Lotto Park het decor.

Club Brugge houdt patroon van bekerfinale aan

Het Nieuwsblad meldt dat Club Brugge opnieuw op afzondering zal gaan. Dat is bij de bekerfinale een succesvol recept gebleken. Begin deze maand zakte blauw-zwart een dag voor de finale immers al af naar de hoofdstad. Ongeveer 24 uur later kon dan een belangrijke overwinning gevierd worden. Club hoopt op een herhaling van dat scenario.

Club Brugge zal eerst zaterdagochtend nog trainen. Daarna stappen spelers en trainers de bus op om zich te verplaatsen naar het Brusselse. De bedoeling is uiteraard om de bubbel rond de spelers niet meer te laten doorprikken, zodat ze zich in alle rust en ontspanning kunnen voorbereiden op dat belangrijke duel dat de titelstrijd een nieuwe wending kan geven.

In afzondering kijken naar Antwerp - Union

Dat betekent dat Club Brugge ook al op afzondering zal zijn wanneer Union zaterdagavond aan zijn partij op de Bosuil begint.