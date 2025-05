Cristiano Ronaldo staat bovenaan de lijst van best betaalde sporters ter wereld: waar zijn de Belgen?

Cristiano Ronaldo blijft de best betaalde atleet ter wereld volgens Forbes, met een salaris van 275 miljoen dollar in 2024. Geen enkele Belg staat in de top 20, ondanks de bekendheid van sterren als De Bruyne, Lukaku of Courtois.

Cristiano Ronaldo blijft de sportwereld domineren — dit keer niet met goals, maar met geld. Volgens de nieuwste ranglijst van Forbes is de Al-Nassr-aanvaller in 2024 de best betaalde sporter ter wereld.

Dit met een geschat inkomen van 275 miljoen dollar (ongeveer 246 miljoen euro). Het is al het derde jaar op rij dat de Portugees de ranglijst domineert.

Ronaldo leidt de lijst van best betaalde atleten van Forbes 2025 met $275M - een nieuw record voor een voetballer, volgens @Forbes. pic.twitter.com/eOVGWHiNwy — Boardroom (@boardroom) 15 mei 2025

Achter hem vinden we even iconische figuren van andere sporten. Stephen Curry, NBA-superster, staat op de tweede plaats met 156 miljoen dollar, voor de Britse bokser Tyson Fury, die derde is met 146 miljoen.

Lionel Messi, die bij Inter Miami speelt, staat op de vijfde plaats (135 miljoen), net voor LeBron James (133,8 miljoen). Verderop in de ranglijst vinden we andere bekende gezichten. Kylian Mbappé staat 16e met 90 miljoen dollar.

En de Belgen dan? Er is geen vertegenwoordiger van ons land te vinden in de top 10, zelfs niet in de top 20. Geen Kevin De Bruyne, geen Romelu Lukaku of Thibaut Courtois dus, ondanks hun populariteit en prestaties.