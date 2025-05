Milicevic prijst Gent-icoon Sven Kums de hemel in bij zijn afscheid en wijst ook naar passages van Hein Vanhaezebrouck

Sven Kums en Danijel Milicevic kennen elkaar al een lange tijd. Ze zijn bij Gent ploegmaats geweest en nu is Milicevic de trainer van Kums.

Dit weekend speelt Kums zijn laatste thuiswedstrijd in het shirt van Gent. Dat was uiteraard het eerste gespreksonderwerp op de persconferentie van Milicevic. "Je associeert de naam Sven Kums automatisch met KAA Gent. Hij is de enige speler in de geschiedenis die alles met deze club gewonnen heeft: de titel, de beker, de Supercup en de Gouden Schoen."

Zo'n prijzen heeft iedereen graag op zijn cv staan. "Sven heeft een geweldige carrière gehad. Hij is een geweldige man. Hij heeft een mooie familie en zal nu de stap naar een nieuw leven zetten. Wat hij deze club heeft bijgebracht, is enorm. Hij heeft ons al die prijzen bezorgd, hij was er altijd. We moeten dankbaar zijn voor wat hij voor deze club heeft gedaan."

Milicevic wil Kums zege schenken bij zijn afscheid

Milicevic beseft dat Kums de helft van alle wedstrijden uit zijn carrkère in het shirt van Gent heeft doorgebracht. "Ik ben dankbaar dat ik met hem op het veld kon staan. We speelden vrijwel naast elkaar. Dat ik nu hoofdtrainer ben op het moment dat hij zijn carrière beëindigt, is ook iets speciaals. Ik hoop dat hij zondag een fijne tijd heeft. Een overwinning behalen tegen Genk zou de beste manier zijn om hem uit te zwaaien."

Milicevic herinnert zich uiteraard nog die titel van tien jaar geleden. "Ondertussen zijn hier veel coaches gepasseerd. De twee passages van Hein Vanhaezebrouck waren zeer belangrijk de carrière van Sven. Wij waren als spelers al goede vrienden. Nu hebben we eerder een werkrelatie maar we hebben altijd veel respect voor elkaar. Dat is het belangrijkste."

Sven Kums de ideale kapitein voor KAA Gent

Kums is altijd één van de leiders in de Gentse kleedkamer gebleven. "Hij heeft mij ook geholpen. Hij is de kapitein geweest die je als coach wou zien. Hij is altijd een voorbeeld geweest."