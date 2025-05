Marc Wilmots spreekt duidelijke taal op eerste persconferentie: "Iedereen moet Frans spreken"

Marc Wilmots en Pierre François hebben duidelijke ambities: van Standard opnieuw een club maken met Luiks DNA, en zijn plaats aan de top van het Belgische voetbal herwint. De twee heren hebben voor het eerst sinds hun aankomst gesproken met de pers.

Op vrijdag vond een speciale persconferentie plaats op Sclessin. Voorafgaand aan de match Standard - Dender, zonder sportieve inzet, was het niet de gebruikelijke persconferentie met trainer Ivan Leko en een vooraf geplande speler, maar de presentatie van de twee nieuwe belangrijke figuren van de club: Pierre François, benoemd tot algemeen manager, en Marc Wilmots, de nieuwe sportief directeur.

Beiden hebben duidelijk hun ambities getoond: Standard opnieuw naar de top brengen tot een club met een duidelijke Luikse identiteit en de cultuur van winnen herstellen.

De buitenlandse spelers moeten Frans leren"

"Standard is de club waar ik van hou," verklaarde Marc Wilmots. "Financieel gezien begint de club met een schone lei, en ik zal me bezighouden met het sportieve aspect. Pierre François heeft contact met me opgenomen, ik heb Giacomo Angelini twee keer ontmoet, en de klik was er meteen. We willen de identiteit van Standard herstellen: Luiks zijn, Frans spreken. Daarom moeten de buitenlandse spelers die komen de taal leren."

Marc Wilmots wil een aanvallend Standard terugbrengen

Marc Wilmots prees ook het werk van zijn voorganger, Fergal Harkin: "Ik heb hem ontmoet op de academie en hem gefeliciteerd met zijn werk in moeilijke omstandigheden. Vandaag zijn die anders, het is aan mij om de fakkel over te nemen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik schuw de verantwoordelijkheid niet. We moeten goed voetbal brengen, spektakel bieden en de identiteit van Standard terugbrengen."

Hij benadrukte de noodzaak van een duidelijke en eenduidige sportieve koers, terugdenkend aan een slechte ervaring uit het verleden: "Bij Schalke is het niet goed gegaan omdat te veel mensen beslissingen namen zonder op dezelfde golflengte te zitten. Hier zal dat anders zijn. Een sportief directeur moet het volledige sportieve beleid beheren, van de academie tot het eerste team. Wanneer iedereen iets anders beslist, werkt het niet. Er moeten beslissingen genomen worden en mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen."

Snel terugkeren naar de top zes"

Bewust van de huidige situatie van de club, is Wilmots ambitieus maar realistisch: "Er staan veel teams voor ons, maar we willen ons niet op hen richten. Onze prioriteit is om Standard intern opnieuw op te bouwen. Het eerste doel is om zo snel mogelijk terug te keren naar de top zes, waar de club thuishoort. We willen geen loze beloften doen, maar als we een goed sportief beleid implementeren met een goede dosis werk en respect, zal Standard terugkeren naar de hoogste regionen van ons voetbal."