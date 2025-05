KV Mechelen zet in op 16-jarige, die een paar weken geleden nog op vertrekken stond: gegeerd goudhaantje

Bij KV Mechelen is een nieuwe naam in opmars: Moncef Zekri. De zestienjarige flankverdediger, snel en hard in de duels, heeft de aandacht getrokken van topclubs als Ajax en Leverkusen. Toch koos hij resoluut voor een langer verblijf bij Malinwa, tot grote tevredenheid van de club.

Zekri maakte indruk tijdens de Afrika Cup U17 en liet daar zien dat hij meer is dan gewoon talentvol. Zijn prestaties gaven KV Mechelen niet alleen trots, maar ook perspectief. Plots hadden ze een potentiële oplossing voor hun linksachterprobleem gewoon in eigen huis. Hij kreeg dan ook snel een nieuw contract. Door blessures van ervaren krachten als Marsà en Foulon kreeg Zekri onverwacht al een kans in de Europe Play-offs. Hij greep die met beide handen en toonde dat hij de stap naar het profvoetbal niet schuwt. Volgend seizoen zal hij deel uitmaken van de A-kern. De overstap van Foulon naar Antwerp baart KV zo minder zorgen. Met Zekri beschikken ze opnieuw over een linksvoetige flankspeler die zowel defensief als offensief zijn werk doet. Jong, leergierig en met een opvallende maturiteit voor zijn leeftijd. Pieterjan Monteyne, coach van Jong KV, looft Zekri’s veelzijdigheid: “Hij kan zowel als traditionele back als moderne wingback spelen. Moncef koppelt loopvermogen aan techniek, en duikt zonder schroom in de duels. Hij leert snel en is mentaal sterk", zegt hij in GvA. Hoewel zijn traject nog maar net begonnen is, zijn de signalen veelbelovend. Zekri is een ruwe diamant die al lichtjes blinkt. Als zijn ontwikkeling aan dit tempo doorgaat, kan KV Mechelen wel eens een goudhaantje van eigen kweek in handen hebben.