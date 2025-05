Transferdossier Rafik Belghali toont dat KV Mechelen net dat kleine beetje sneller moet handelen

Het is onzeker of Rafik Belghali volgend seizoen nog speler is van KV Mechelen. Wat sneller handelen, zou Malinwa in het algemeen in een minder penibele situatie brengen.

Begin deze maand, na de wedstrijd in de play-offs bij Leuven, polste Voetbalkrant bij de speler zelf al eens naar zijn contractsituatie. Belghali was die avond één van de uitblinkers langs Mechelse zijde. "Ik heb nog een contract tot 2026. We hebben nog geen besprekingen gehad", vertrouwde de wingback ons toe. "We gaan zien wat de toekomst brengt."

Sindsdien is het uitgelekt dat Belghali op de radar staat van het Duitse Augsburg, het Franse Toulouse en het Italiaanse Hellas Verona. In eigen land ziet KRC Genk in hem een potentiële vervanger van Zakaria El Ouahdi, indien die laatste zou vertrekken. KV Mechelen wil graag het contract van Belghali verlengen maar staat ook open voor een verkoop.

Belghali het meest recente voorbeeld

Het is opnieuw een voorbeeld van een transferdossier waar Mechelen meer zou kunnen uithalen als het wat sneller zou handelen. Het is niet volslagen onlogisch dat er nog geen nieuwe verbintenis is met een speler die nog een jaar onder contract ligt, maar bijvoorbeeld met een Van den Eynden voert KVM ook nog besprekingen. Die is binnen anderhalve maand einde contract.

Als er geen kwesties meer hangende zijn met spelers met een aflopend contract, zou Mechelen zich ook sneller op andere dossiers kunnen concentreren. Dat blijkt wel nodig te zijn, aangezien Gaëtan Coucke gratis de deur achter zich dicht trok en Daam Foulon weldra het zelfde zal doen. Met jeugdspeler Moncef Zekri was het ook kantje boord: hij tekende pas toen de interesse van Ajax en Leverkusen concreet werd.

Nog maar pas nieuwe TD in Mechelen

Een gratis vertrek van Belghali lijkt er niet aan te komen, maar Mechelen zou wellicht meer kunnen cashen als hij nog voor een langere periode zou vastliggen. Dan zou KV er beter voor staan, of de speler in kwestie nu uiteindelijk verlengt of vertrekt. Het helpt natuurlijk ook niet als er midden april ineens een nieuwe technisch directeur aangesteld moet worden.