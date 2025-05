Pocognoli heeft scherp antwoord in huis over opvallend fenomeen: "Eigenlijk moet je dat aan Club Brugge vragen"

Sébastien Pocognoli en Union leven toe naar het kookpunt van hun strijd met Club Brugge. Op de voorlaatste en/of laatste speeldag moet duidelijk worden wie van deze twee ploegen de titel pakt.

Het Laatste Nieuws was bij de vooruitblik van Pocognoli op het voorlaatste weekend van het kampioenschap. Is dit ook het weekend dat de beslissing valt. "Ik denk dat we 28 op 30 zullen moeten halen voor de titel", wuift Pocognoli die mogelijkheid weg. Bij Union gaan ze ervan uit dat ze het absolute maximum zullen moeten doen om kampioen te worden.

Wat wel opvalt, is dat Union in deze play-offs vaak als eerste titelkandidaat in actie komt. Pocognoli krijgt daar dus weer maar eens een vraag over en kaatst de bal terug. "Eigenlijk moet je aan Club Brugge vragen of het een voor- of nadeel is om ons te zien spelen. De kalender is zoals hij is, en wij proberen gewoon het maximale eruit te halen."

Pocnoli was zeker dat Union sterke play-offs zou spelen

Het verschil is zo miniem dat er sowieso weer gediscussieerd zal worden of de uiteindelijke kampioen de titel verdiend heeft. "Wie de titel pakt, heeft dat ook gedaan dankzij de anderen. Het seizoen van Racing Genk was uitzonderlijk, in de reguliere competitie. Daardoor heeft Club Brugge hen kunnen pushen. Wij waren toen outsider en haalden de play-offs. Ik was zeker dat, eens we daar geraakten, we goeie dingen zouden tonen."

Mooie dingen laten zien is natuurlijk nog wat anders dan de titel pakken. "De grote vorm van Brugge de laatste weken heeft ons ook toegelaten om druk te zetten. En vice versa. Kijk naar Liverpool en Manchester City de laatste jaren, die pushen mekaar ook en maken mekaar beter. Wie kampioen wordt, zal het verdienen op zijn manier."

JPL-concurrenten maken elkaar beter

De theorie van Pocognoli is dat het behaalde succes er enkel kon komen omdat de concurrenten alle topploegen naar een hoger niveau hebben getild. "'t Is moeilijk te zeggen wie het verdient, maar de kampioen zal terecht zijn."